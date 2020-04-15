Коронавирус: В мире количество зараженных превысило 2 млн человек

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CentralAsia (CA) - В мире число зараженных коронавирусной инфекцией превысило 2 миллиона человек, следует из данных Worldometers.

Коронавирус обнаружен в 185 странах мира. Более четверти больных (614 тыс.) находятся в США. Испания — 174 тыс, Италия — 162,4 тыс, Франция — 143,3 тыс, Германия — 132,2 тыс, Великобритания — 93,8, Китай — 82,2 тыс. человек

Жертвами коронавируса стали более 126 тыс. человек, выздоровели примерно 484 тыс. пациентов.

В США очагом заражения является штат Нью-Йорк, там зарегистрированы около 8 тыс. зараженных.

Вспышка коронавируса впервые появилась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.