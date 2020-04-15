[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане на 12:30 зарегистрированы 8 новых случаев заражения. Всего — 1275

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:30 в Казахстане подтверждены 8 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи выявлены в городе Нур-Султан – 3, Кызылординской области - 2, Карагандинской области – 1, Актюбинской области – 1, Акмолинской области – 1.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1275 случаев, из них:

- в городе Алматы - 370;

- Нур-Султан - 294;

- Кызылординской области - 126;

- Карагандинской области - 81;

- Акмолинской области - 80;

- Атырауской области - 70;

- Жамбылской области - 49;

- Туркестанской области - 49;

- Шымкент - 40;

- Северо-Казахстанской области - 26;

- Алматинской области - 24;

- Западно-Казахстанской области - 18;

- Актюбинской области - 13;

- Павлодарской области - 11;

- Мангистауской области - 11;

- Восточно-Казахстанской области - 8;

- Костанайской области - 5.

print
  • Южная Корея стала первой страной, которая проводит всеобщие выборы во время пандемии
  • Усилиями властей в Ташкенте обеспечена почти 100% самоизоляция, - Минздрав
  • Власти Москвы предупредили, что места в больницах для больных вирусом могут закончиться


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com