В Казахстане на 12:30 зарегистрированы 8 новых случаев заражения. Всего — 1275

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:30 в Казахстане подтверждены 8 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи выявлены в городе Нур-Султан – 3, Кызылординской области - 2, Карагандинской области – 1, Актюбинской области – 1, Акмолинской области – 1.
На сегодняшний день в стране подтверждены 1275 случаев, из них:
- в городе Алматы - 370;
- Нур-Султан - 294;
- Кызылординской области - 126;
- Карагандинской области - 81;
- Акмолинской области - 80;
- Атырауской области - 70;
- Жамбылской области - 49;
- Туркестанской области - 49;
- Шымкент - 40;
- Северо-Казахстанской области - 26;
- Алматинской области - 24;
- Западно-Казахстанской области - 18;
- Актюбинской области - 13;
- Павлодарской области - 11;
- Мангистауской области - 11;
- Восточно-Казахстанской области - 8;
- Костанайской области - 5.