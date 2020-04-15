В Казахстане на 12:30 зарегистрированы 8 новых случаев заражения. Всего — 1275

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:30 в Казахстане подтверждены 8 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи выявлены в городе Нур-Султан – 3, Кызылординской области - 2, Карагандинской области – 1, Актюбинской области – 1, Акмолинской области – 1.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1275 случаев, из них:

- в городе Алматы - 370;

- Нур-Султан - 294;

- Кызылординской области - 126;

- Карагандинской области - 81;

- Акмолинской области - 80;

- Атырауской области - 70;

- Жамбылской области - 49;

- Туркестанской области - 49;

- Шымкент - 40;

- Северо-Казахстанской области - 26;

- Алматинской области - 24;

- Западно-Казахстанской области - 18;

- Актюбинской области - 13;

- Павлодарской области - 11;

- Мангистауской области - 11;

- Восточно-Казахстанской области - 8;

- Костанайской области - 5.