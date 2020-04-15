В Туркменистане население страны вынуждают оплачивать расходы на борьбу с коронавирусом - СМИ

CentralAsia (TM) - Власти Туркменистана продолжают осуществлять меры по выявлению больных коронавирусом. На дорогах, на въездах в города, вокзалах в общественных местах массово измеряют температуру у населения, в школах и детсадах среди детей проводят тесты на COVID-19.

Результаты исследований власти Туркменистана по прежнему скрывают. Кроме того, население страны вынуждают оплачивать расходы на борьбу с коронавирусом.

Как сообщают корреспонденты Радио Азатлык в Туркменистане, сотрудников полиции обязали за свой счет приобретать сенсорное оборудование для измерения температуры. "Каждый градусник стоит 300 манатов. Теперь приборы должны быть у каждого полицейского", - сообщил 14 апреля корреспондент Радио Азатлык со ссылкой на сотрудников полиции Лебапского велаята. (офиц. курс маната к доллару 3.5:1)

По словам корреспондентов Азатлыка, 16 апреля ожидается послабление ограничений передвижения между велаятами. В связи с усилением контроля подавляющее большинство населения испытывает большие трудности с получением справок о состоянии здоровья. В конце марта в стране были введены требования, согласно которым для передвижения внутри страны население обязано предъявлять специальное разрешение и справку об отсутствии коронавируса.

Власти Туркменистана неоднократно заявляли о полном обеспечении всем необходимым для профилактики распространения COVID-19.

Несмотря на это, столичных учителей обязали сдавать деньги на медикаменты, а учащихся носить в школу средства дезинфекции и сдавать деньги на покупку сушенной гармалы-могильника для окуривания помещений, по распоряжению президента страны.

Вместе с тем, в учебных и дошкольных учреждениях страны проводится тестирование на наличие коронавируса.

По сообщениям корреспондентов Азатлыка тесты на COVID-19 в Ашхабадских школах начались 10 апреля, в лебапских школах 12 апреля.

14 апреля полуофициальное издание "Ориент" сообщило о начале массовой диспансеризации населения в Туркменистане. Как сообщает издание, первыми в кампанию вступили в понедельник, 13 апреля, общеобразовательные школы.

Осмотры проходят непосредственно по месту обучения, для этого в школах дополнительно оборудованы медкабинеты, завезены необходимые средства и оргтехника для фиксирования сведений. Рейдовые проверки в школах, включающие обследования на предмет здорового питания детей, правил гигиенической культуры, обеспечения санитарно-эпидемиологических мер, пройдут по 25 мая включительно, сообщает "Ориент".