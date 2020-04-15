Решение Трампа сократить финансирование ВОЗ является преступлением против человечества, - ведущие эксперты здравоохранения

CentralAsia (KG) - Ведущие эксперты в области здравоохранения назвали решение президента США Дональда Трампа сократить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «преступлением против человечества» и «отвратительным» актом, который будет стоить жизни. Об этом пишет газета Гардиан.

Этот шаг также вызвал осуждение Генсека ООН Антониу Гутерреша Организации Объединенных Наций, который заявил, что ВОЗ «абсолютно необходима для усилий мира по победе в войне против COVID-19».

Поздно во вторник Трамп объявил, что финансирование США будет приостановлено на 60-90 дней в ожидании обзора «для оценки роли Всемирной организации здравоохранения в серьезном ненадлежащем управлении и сокрытии распространения коронавируса». США являются крупнейшим донором ВОЗ.

Ричард Хортон, главный редактор медицинского журнала Lancet, написал, что решение Трампа было «преступлением против человечества ... Каждый ученый, каждый работник здравоохранения, каждый гражданин должен сопротивляться и восстать против этого ужасного предательства глобальной солидарности».

Антонио Гутерриш, генеральный секретарь ООН, сказал, что «не время» сокращать финансирование или ставить под сомнение ошибки. «Как только мы наконец перевернем страницу с этой эпидемией, у нас должно быть время полностью оглянуться назад, чтобы понять, как возникла такая болезнь и как быстро она распространилась по всему земному шару, и как все участники реагировали на кризис», - сказал он. Гутерриш.

«Извлеченные уроки будут иметь важное значение для эффективного решения аналогичных проблем, поскольку они могут возникнуть в будущем. Но сейчас не то время… Также не время сокращать ресурсы для операций Всемирной организации здравоохранения или любой другой гуманитарной организации в борьбе с вирусом».

Повторяя призывы Гутерриша, доктор Амэш Адалджа (Amesh Adalja), старший научный сотрудник Центра безопасности здравоохранения Университета Джонса Хопкинса, сказал, что ВОЗ действительно допускала ошибки и, возможно, нуждается в реформе, но эту работу необходимо выполнить после того, как кризис пройдет. «Подобные вещи не делаются в разгар пандемии», - сказал он.

Доктор Нахид Бхаделия, врач-инфекционист и доцент медицинского факультета Бостонского университета, сказал, что сокращение «абсолютная катастрофа. ВОЗ является глобальным техническим партнером, платформой, через которую суверенные страны обмениваются данными/технологиями, она наши глобальные глаза во время пандемии».

Лори Гарретт, бывший старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, сказал, что решение является «проклятым» актом «злобного» Трампа и будет стоит жизни. «Между тем, ВОЗ является единственным каналом жизни, который есть в большинстве стран Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона».

Лоуренс Гостин, директор Центра ВОЗ по общественному здравоохранению и правам человека, предсказал, что США в конечном итоге проиграют, потому что другие страны войдут в вакуум с увеличением финансирования. «В глобальном здравоохранении и в условиях пандемии Америка потеряет голос», - сказал Гостин.

ВОЗ подверглась критике по некоторым аспектам своей работы с пандемией и была обвинена в том, что она слишком благосклонна к Китаю, учитывая его методы сокрытия информации Коммунистической партией и наказание тех, кто не боялся говорить. Большая часть критики была сосредоточена на твите ВОЗ от 14 января, в котором говорилось, что «предварительные расследования, проведенные китайскими властями, не нашли четких доказательств передачи вируса от человека человеку». Но должностные лица ВОЗ также сообщили своим коллегам на технических брифингах 10 и 11 января и проинформировали прессу 14 января, что передача вируса от человека к человеку является высокой вероятностью, учитывая опыт прошлых эпидемий коронавируса, и настоятельно призвали принять соответствующие меры предосторожности.

ВОЗ также подверглась нападкам из-за изоляции Тайваня, потому что Пекин считает его территорией Китая. Решение Трампа о сокращении финансирования приветствовалось в некоторых кругах, в том числе активистом гонконгской демократической партии Джошуа Вонгом, который назвал ВОЗ «рычагом китайской дипломатии».