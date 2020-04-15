В Казахстане врачи из желудка заключенного извлекли 800 граммов саморезов. Фото

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CentralAsia (KZ) - В многопрофильной областной больнице города Кокшетау в Казахстане врачи из желудка мужчины извлекли более 800 граммов металлических предметов. Об этом сообщается на странице клиники в Инстаграм.

Хирурги провели лапаротомию, удаление инородных тел из желудка, ревизия и санация брюшной полости. Были извлечены инородные металлические предметы массой более 800 грамм в количестве 112 штук. Предметы пациент употребил с целью членовредительства, говорится в сообщении.

По данным телеканала «Хабар 24», мужчина отбывает наказание в одной из колоний области. Сейчас состояние пациента удовлетворительное, его выписали из больницы и отправили отбывать оставшийся срок.