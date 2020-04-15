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  15 апреля 2020
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От коронавируса в Казахстане выздоровели 207 пациентов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 207 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Сегодня из больниц были выписаны 4 пациента.

На 15 апреля в городе Нур-Султан выздоровели 110 человек.

- в Алматы – 58;

- Атырауской области - 12;

- Алматинской области - 6;

- Кызылординской области - 4;

- Акмолинской области - 4;

- Жамбылская области -3;

- Карагандинской области – 2;

- Актюбинская область – 2;

- Шымкент - 2;

- Западно -Казахстанской области – 1;

- Мангистауской области - 1;

- Северо-Казахстанской области – 1;

- Павлодарской области -1.

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