От коронавируса в Казахстане выздоровели 207 пациентов
CentralAsia (KZ) - Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 207 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
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Сегодня из больниц были выписаны 4 пациента.
На 15 апреля в городе Нур-Султан выздоровели 110 человек.
- в Алматы – 58;
- Атырауской области - 12;
- Алматинской области - 6;
- Кызылординской области - 4;
- Акмолинской области - 4;
- Жамбылская области -3;
- Карагандинской области – 2;
- Актюбинская область – 2;
- Шымкент - 2;
- Западно -Казахстанской области – 1;
- Мангистауской области - 1;
- Северо-Казахстанской области – 1;
- Павлодарской области -1.