Фото — Пробки и очереди в Москве после введения пропусков для транспорта

фото Андрей Любимов / РБК

CentralAsia (CA) - В Москве и Подмосковье с 15 апреля проехать на личном и общественном транспорте можно только при наличии цифрового пропуска, сообщает РБК.

Из-за проверок на въездах в Москву скопились пробки, в метро люди встали в длинных очередях.

фото: Андрей Любимов / РБК

Въезд в Москву. Дмитровское шоссе.

фото: Андрей Любимов / РБК

Сотрудники полиции проверяют наличие пропуска у всех водителей и пассажиров.

фото: Андрей Любимов / РБК

В Подмосковье пропуск полиция проверяет на въезде и выезде из всех муниципальных образований.

фото: Андрей Любимов / РБК

При отсутствии разрешения на проезд водители и пассажиры могут получить штраф до 5 тыс. рублей.

фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ситуация на Калужском шоссе.

фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пропуск сотрудники полиции проверяют в специальном приложении, которое показывает, действителен ли предъявленный код.

фото: msk_today / VK

При входе и выходе с некоторых станций метро утром скопились очереди из людей. На фото — вход на станцию метро Авиамоторная.

фото: berserkerr89 / Twitter

Очередь на станции метро Кантемировская.





фото: makashima93 / VK

Люди скапливаются в вестибюлях без возможности соблюсти предписанную Роспотребнадзором и властями Москвы социальную дистанцию. На фото — станция метро Алтуфьево.





фото: my_mosc / VK

Очередь на станции метро Войковская.