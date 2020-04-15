Фото — Пробки и очереди в Москве после введения пропусков для транспорта

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- 14:55, 15 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - В Москве и Подмосковье с 15 апреля проехать на личном и общественном транспорте можно только при наличии цифрового пропуска, сообщает РБК.
Из-за проверок на въездах в Москву скопились пробки, в метро люди встали в длинных очередях.
фото: Андрей Любимов / РБК
Въезд в Москву. Дмитровское шоссе.
фото: Андрей Любимов / РБК
Сотрудники полиции проверяют наличие пропуска у всех водителей и пассажиров.
фото: Андрей Любимов / РБК
В Подмосковье пропуск полиция проверяет на въезде и выезде из всех муниципальных образований.
фото: Андрей Любимов / РБК
При отсутствии разрешения на проезд водители и пассажиры могут получить штраф до 5 тыс. рублей.
фото: Илья Питалев / РИА Новости
Ситуация на Калужском шоссе.
фото: Илья Питалев / РИА Новости
Пропуск сотрудники полиции проверяют в специальном приложении, которое показывает, действителен ли предъявленный код.
фото: msk_today / VK
При входе и выходе с некоторых станций метро утром скопились очереди из людей. На фото — вход на станцию метро Авиамоторная.
фото: berserkerr89 / Twitter
Очередь на станции метро Кантемировская.
фото: makashima93 / VK
Люди скапливаются в вестибюлях без возможности соблюсти предписанную Роспотребнадзором и властями Москвы социальную дистанцию. На фото — станция метро Алтуфьево.
фото: my_mosc / VK
Очередь на станции метро Войковская.