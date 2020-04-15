[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России остался только один регион, где нет коронавируса

CentralAsia (KZ) -  В России на 15 апреля остался только один регион, где еще не выявлены случаи коронавируса, сообщает РБК.

В Республике Алтай не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

На контроле в регионе находятся 172 человека, ранее вернувшиеся из-за пределов региона, все они здоровы и соблюдают домашний карантин. На коронавирус проверили 1789 человек, их анализы оказались отрицательными. При этом в Республике Алтай до 30 апреля действует режим самоизоляции.

14 апреля случаи заражения COVID-19 не были зафиксированы только в двух российских регионах — в Республике Алтай и на Чукотке. Но 15 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Чукотском автономном округе выявляли первый случай заражения.

В России коронавирусом заражены 24 490 человек, из них скончались — 198.


print
  • Певица Севара Назархан рассказала о буднях в должности оператора call-центра
  • 3 варианта прогноза заболеваемости коронавирусом в Узбекистане до 9 мая 2020 года (график)
  • В Казахстане режим ЧП продлен до мая


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com