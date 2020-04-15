В России остался только один регион, где нет коронавируса

CentralAsia (KZ) - В России на 15 апреля остался только один регион, где еще не выявлены случаи коронавируса, сообщает РБК.

В Республике Алтай не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

На контроле в регионе находятся 172 человека, ранее вернувшиеся из-за пределов региона, все они здоровы и соблюдают домашний карантин. На коронавирус проверили 1789 человек, их анализы оказались отрицательными. При этом в Республике Алтай до 30 апреля действует режим самоизоляции.

14 апреля случаи заражения COVID-19 не были зафиксированы только в двух российских регионах — в Республике Алтай и на Чукотке. Но 15 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Чукотском автономном округе выявляли первый случай заражения.

В России коронавирусом заражены 24 490 человек, из них скончались — 198.





