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  15 апреля 2020
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В Узбекистане сообщили о вероятном продолжении карантина в мае
Джамшид Кучкаров
Джамшид Кучкаров

CentralAsia (UZ) -  Карантинные меры в Узбекистане с большой вероятностью возможно будут продолжены и мае. Об этом 15 апреля заявил заместитель премьер-министра и министр экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Джамшид Кучкаров в ходе брифинга в Ташкенте.

«Очень сложно ответить, когда мы выйдем из карантина. Похоже, что карантин будет продлен в апреле», – сказал министр.

По словам Кучкарова, нынешний кризис, связанный с пандемией коронавируса, кардинально отличается от мирового кризиса 2008 года и Азиатского кризиса 1997 года.

Министр сообщил, что по итогам первого квартала рост ВВП составит 4,1-4,4%. Темпы роста в промышленности составили 4%. Экспорт упал почти на 11%, а импорт - на 10%.

Глава Минэкономразвития и сокращения бедности заявил, что Узбекистан начал ощущать влияние негативных явлений в мировой экономике с марта, что сказалось на макроэкономических показателях страны.

«Мы ожидаем, что второй квартал будет очень трудным для нас. Ограничения, связанные с карантином, пришлись на апрель, но есть высокая вероятность, что они продолжатся и в мае», — отметил вице-премьер.

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