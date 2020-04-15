Известный вирусолог выдвинул три варианта о том, как завершится пандемия COVID-19 в мире

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- 15:53, 15 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Американский новостной портал Business Insider опубликовал статью о вариантах завершения пандемии коронавируса, которых выдвинул известный вирусолог Джулио Тарро. Перевод статьи подготовило ИноСми.
«Коронавирус не Эбола, вакцины от него не требуется. Система здравоохранения переживает кризис по вине тех, кто сократил вдвое отделения интенсивной терапии.
Вероятно, ждать появления вакцины против коронавируса бесполезно. Если у вируса действительно есть китайская и паданская разновидности, будет трудно разработать вакцину, которая была бы эффективна в обоих случаях — точно так же, как с вакцинами от гриппа, которые не бывают универсальными.
Я не хочу дискутировать, но любопытно, что люди до сих пор прислушиваются к тем, кто в начале февраля заявлял, что риск заразиться этим вирусом равен нулю, потому что в Италии его нет, в то время как он уже давно распространялся.
Сегодня люди ищут информацию через интернет, а я в моем возрасте и с высоты моего опыта держусь от всего этого подальше. Я изолировал вибрион холеры в Неаполе, боролся с эпидемией СПИДа и одержал победу против темного зла Неаполя, респираторно-синцитиального вируса, вызывавшего повышенный уровень смертности среди детей до двух лет, страдавших бронхиолитом», - говорит он.
Вышедший на пенсию врач больницы имени Котуньо в Неаполе — единственной, по мнению Эрнесто Буджо, где есть «подобающая защита для врачей», — был в авангарде борьбы со многими видами гриппа и поэтому помнит, что ни в случае с первой атипичной пневмонией, ни в случае с ближневосточным респираторным синдромом вакцины разработано не было, зато ученые прибегли к использованию антител вылечившихся людей.
«Это равноценно заявлению, что краеугольным камнем возврата к нормальной жизни должна стать действенная антивирусная терапия, лечение, которое может появиться уже к лету. Я надеюсь, что наука и наступление тепла выступят здесь союзниками. Я верю, что мы сможем ездить купаться. Слишком много людей говорят о коронавирусе, не опираясь на научные данные и не имея соответствующих знаний», - считает Тарро.
Он убежден, что ситуация с коронавирусом в некоторой степени раздута, потому что, несмотря на то, что «это довольно необычный вирус, он, к счастью, не сравнится по смертности с атипичной пневмонией и даже с ближневосточным респираторным синдромом, который убивал каждого третьего заболевшего. Сегодня мы боремся не с Эболой, а с врагом, не являющимся летальным для почти 96% зараженных».
Таким образом, кризис ломбардской системы здравоохранения вызван рядом сопутствующих причин: «Проблема, — продолжает профессор, — в остальных 4%, которые заболели одновременно. На практике менее чем за месяц у нас появилось столько же больных, сколько бывает за весь сезон гриппа. С этой волной было невозможно справиться из-за проведенного за последние несколько лет сокращения системы здравоохранения. По данным ВОЗ, в период с 1997 по 2015 год количество коек в отделениях интенсивной терапии сокращено вдвое. И, хуже того, мы недостаточно быстро отреагировали, чтобы возместить ущерб», - сказал вирусолог.
По словам Тарро, Италия — и, в частности, Ломбардия — потеряла слишком много времени в период между объявлением чрезвычайного положения 31 января и внедрением мер по борьбе с чрезвычайной ситуацией на местах.
«Когда поступили первые новости из Китая, французы немедленно приняли меры и стали увеличивать количество мест в отделениях интенсивной терапии, а мы — нет. Вместо этого мы предпочли прекратить авиасообщение с Китаем — совершенно бесполезная мера. Не говоря уже о хаосе с медицинскими масками. Правда состоит в том, что в начале у нас их не было, поэтому сообщалось, что использовать их должны только врачи и пациенты, а потом мы стали производить маски и теперь говорим, что они нужны всем. Это невероятно, нужно было с самого начала всем рекомендовать использовать их и соблюдать дистанцию, а вместо этого один промах следовал за другим. Ломбардию хотели закрыть, как Китай, а потом тысячам людей дали возможность уехать на юг страны… Честно говоря, так и не ясно, какую стратегию разработало правительство, а меры по сдерживанию были приняты с опозданием», - добавил он.
Неубедительной представляется эксперту и информационная стратегия.
«Тревога — источник стресса, а стресс парадоксальным образом служит определяющим фактором снижения иммунной защиты. Это известно всем экспертам, и все же каждый день мы следим за этими бесполезными цифрами, которые сообщает Департамент гражданской обороны. Эти данные ни о чем не говорят: мы не знаем точного количества зараженных, а, следовательно, сталкиваемся с высочайшим уровнем смертности. Если же мы посмотрим на ряд английских исследований, то увидим, что зараженных на самом деле намного больше: по данным исследования Оксфордского университета, это 60-64% всего населения; по данным Имперского колледжа, это по меньшей мере 6 миллионов. По этим оценкам, уровень погибших снижается весьма и весьма значительно. На мой взгляд, мы достигнем 1%, как в Китае».
Ожидая появления действенной противовирусной терапии, эксперт выдвигает три гипотезы о завершении эпидемии.
«Она может исчезнуть полностью, как и первая атипичная пневмония; она может возникать снова, как ближневосточный респираторный синдром или стать сезонным заболеванием, как птичий грипп. Поэтому нужно скорее лечение, а не вакцина. Тот факт, что в Африке вирус не распространяется, дает мне основания возлагать надежды на лето», - рассказал Джулио Торро.