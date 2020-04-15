В России коронавирусом заразились около 15 таджикистанцев, среди них есть мигранты

Москва / кадр из видео

CentralAsia (TJ) - В России не менее 15 граждан Таджикистана, в том числе, несколько мигрантов, заразились коронавирусом. Об этом сообщает Радио Озоди со ссылкой на посольство Таджикистана в России.

Отдельные мигранты жалуются на отсутствие доступа к медицинским услугам.

«По нашим данным, у не менее 15 наших соотечественников экспресс-тесты дали положительный результат на коронавирус COVID-19», - сообщил Радио Озоди на условиях анонимности высокопоставленный сотрудник посольства Таджикистана в Москве.

Он не исключает, что число мигрантов, зараженных коронавирусом, может быть в несколько раз выше. «Нам известно, что несколько человек выздоровели, но некоторые до сих пор находятся в медучреждениях», - добавил дипломат.

Последние дни как минимум двое трудовых мигрантов связались с Радио Озоди и сообщили, что заразились коронавирусом. Имена собеседников не разглашаются по их просьбе. По словам одного из них, он работал продавцом на рынке и не соблюдал меры предосторожности.

«У меня начались боли в горле, потом появились высокая температура и кашель. Десять дней лежал дома, принимал различные лекарства, но все бесполезно. Позвонил в «скорую». Они осмотрели меня и забрали в больницу. Экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат», - рассказывает мигрант.

«Я прошу всех соотечественников, в случае появления симптомов болезни, немедленно вызвать «Скорую помощь», - добавил он.

Наш собеседник, который разговаривал с трудом из-за проблем с дыханием, сообщил, что в настоящее время находится в одной из московских больниц. Там же находится другой мигрант, который жил с ним в одной комнате.

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана заявляет, что в стране не зарегистрированы случаи заражения вирусом COVID-19. Однако сообщения о заражении коронавирусом таджикистанцев в России могут вызвать беспокойства у родных и близких, находящихся на родине.

Власти Таджикистана заявляют, что в прошлом году в трудовую миграцию в Россию выехало около полумиллиона граждан страны. Многие из них в период пандемии коронавируса остались без работы и вынуждены думать о поиске средств к существованию.