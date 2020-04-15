В Индонезии «привидения» пугают нарушителей карантина и разгоняют по домам (фото)

Волонтеры - Дери Сетъяван и Септиан Фебриянто - пугают прохожих своим видом / фото Reuters

CentralAsia (CA) - В деревне Кепух в Индонезии из-за эпидемии коронавируса власти решили прибегнуть к услугам волонтеров, одетых в костюмы привидений, чтобы местные жители испугались и сидели дома, пишет ВВС.

Власти деревни Кепух на острове Ява с конца марта стали прибегать к помощи «привидений», чтобы разгонять людей по домам.

Согласно индонезийскому фольклору, привидения-поконги являют собой души умерших, не сумевших добраться до мира иного.

На данный момент в Индонезии зарегистрировано 5136 случаев заражения коронавирусом, 469 человек скончались.

Но эксперты предупреждают, что зараженных в стране может быть гораздо больше.

Журналисты агентства Рейтер, съездившие в эту деревню посмотреть, как работают «поконги», сообщают, что изначально эта тактика властей привела к обратному эффекту - люди стали выходить на улицы, чтобы посмотреть на «привидений».

Но местные жители говорят, что все успокоилось после того, как одетые в костюмы привидений волонтеры стали появляться в неожиданных местах и в неожиданное время.

«После того, как на улицах стали появляться «поконги», дети с родителями сидят дома», - говорит местный житель Карно Супадмо, добавляя, что после вечерних молитв люди больше не собираются на улице.

Анджар Панка, охранник местной мечети, говорит, что инициатива сработала, потому что наглядно показывает людям, что вирус смертельно опасен.