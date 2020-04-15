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  15 апреля 2020
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В Узбекистане получить банковский перевод можно будет только в сопровождении сотрудника ОВД

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в условиях карантина граждане могут посетить банк только в сопровождении сотрудника ОВД. Об этом сообщил на брифинге в штабе АИМК заместитель директора департамента по связям с общественностью и коммуникационной политике Центрального банка Узбекистана Акмал Назаров.

Сообщается, что в Узбекистане системы денежных переводов «Золотая корона», Western Union, «Юнистрим» работают в обычном порядке.

Для того, чтобы в условиях карантина перевести деньги за рубеж или же получить денежный перевод, необходимо позвонить на «горячую линию» выбранного банка. Сотрудники банка свяжутся со штабом комиссии в районе заявителя, и к нему домой зайдет специальный сотрудник ОВД. В его сопровождении гражданин сможет посетить банк.

При посещении банка граждан просят иметь при себе документ, подтверждающий личность и соблюдать правила карантина: надевать маски и пользоваться антисептиком. По словам Акмала Назарова, владельцы международной пластиковой карты могут также отправить средства близким при помощи онлайн-конвертации, не выходя из дома, с карты на карту.

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