В Нур-Султане и Алматы с 20 апреля ряд предприятий возобновит работу (список)

CentralAsia (KZ) - Под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина 15 апреля прошло очередное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, передает Tengrinews.kz.

В ходе заседания стало известно о возобновлении отдельных видов деятельности субъектов бизнеса в городах Нур-Султан и Алматы.

Госкомиссия утвердила перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 20 апреля возобновят работу при сохранении жестких санитарно-эпидемиологических мер.

В Нур-Султане:

- промышленные предприятия;

- компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины;

- компании в сферах транспорта, складирования, сервисные компании сельскохозяйственного назначения;

- автосалоны, СТО, автомойки, шиномонтажный сервис, магазины автозапчастей, химчистки, ремонт оргтехники;

- банки второго уровня с 9:00 до 16:00 часов с допуском 50 процентов от штатной численности, нотариусы по - предварительной записи;

- работа объектов общественного питания только с услугой навынос и доставкой будет продлена до 22.00 часов.

В Алматы:

промышленные предприятия;

- компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные оптовые рынки строительных материалов;

- нотариусы по предварительной записи;

- одно отделение ЦОН (Наурызбайский район, мкр-н Шугыла, 347/1) исключительно для обслуживания бизнеса.

Оперативные штабы городов Нур-Султан и Алматы определят конкретный перечень предприятий и субъектов предпринимательства с точным количеством их сотрудников, временем работы и способами доставки.

Глава правительства поручил акимам городов Нур-Султан и Алматы принять соответствующие меры и обеспечить жесткий контроль санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, деятельность которых возобновится.

Участники заседания также рассмотрели вопросы пропуска автомашин поставщиков сельхозтоваров в карантинные города, организации весенне-полевых работ в условиях карантина и проведения форвардных закупок сельхозпродукции, снижения коммунальных платежей для населения карантинных городов, монетизации предоставления продуктово-бытовых наборов, говорится в сообщении.

Премьер-министр поручил обеспечить беспрепятственный допуск фермеров к полевым работам с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических норм, внедрить единый порядок пропуска автомашин поставщиков сельхозтоваров в карантинные города и исключить необоснованные задержки грузов.

Госкомиссия рассмотрела разработанный Министерством индустрии и инфраструктурного развития проект правил возмещения затрат поставщикам коммунальных услуг на период действия чрезвычайного положения.

«Представленный механизм должен стать действенной мерой государственной поддержки как для населения, так и коммунальных предприятий в целях их бесперебойной работы», - сказал глава правительства.

Госкомиссия одобрила внесенное Министерством труда и социальной защиты населения предложение о предоставлении продуктово-бытовых наборов путем перечисления денежных средств на счета лиц.

«Акимам регионов согласно представленному механизму обеспечить своевременное перечисление денежных средств получателям. В случае отсутствия карточных счетов или невозможности передвижения получателей ввиду возраста или инвалидности обеспечить доставку продуктовых наборов на дом с соблюдением санитарных требований», - сказал Мамин.

Режим ЧП в Казахстане продлен до 1 мая.