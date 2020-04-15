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  15 апреля 2020
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Президент Туркменистана поручил защитить земли от опустынивания

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 14 апреля подписал ряд распоряжений относительно расширения борьбы с деградацией земель в государстве. По его словам, необходимо активизировать деятельность министерств по внедрению «зелёной» энергии в аграрный сектор. Об этом сообщило госинформагенство «Туркменистан сегодня».

Президент акцентировал внимание на том, что в стране проводится большая работа в сфере охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и озеленения. Было подчёркнуто, что в этих целях систематически совершенствуется профильное законодательство, а определённые участки туркменской земли надёжно оберегаются в госзаповедниках.

По поручению главы государства ряд соответствующих министерств расширят изучения международного опыта в сфере водного хозяйства посредством онлайн-конференций с зарубежными специалистами.

По распоряжению Бердымухамедова, министерство сельхоза подписало рабочий план на 2020 год с ООН относительно поддержания экологического баланса в засушливых регионах страны.

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