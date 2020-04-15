Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1290 человек

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:25 в Казахстане зарегистрированы 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи обнаружены в городе Алматы - 10 случаев, Нур-Султане - 3, Алматинской области - 1, Кызылординской области - 1.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1290 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы - 380;

- Нур-Султане - 297;

- Кызылординской области - 127;

- Карагандинской области - 81;

- Акмолинской области - 80;

- Атырауской области - 70;

- Жамбылской области - 49;

- Туркестанской области - 49;

- Шымкенте - 40;

- Северо-Казахстанской области - 26;

- Алматинской области - 25;

- Западно-Казахстанской области - 18;

- Актюбинской области - 13;

- Павлодарской области - 11;

- Мангистауской области - 11;

- Восточно-Казахстанской области - 8;

- Костанайской области - 5.