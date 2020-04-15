Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1290 человек

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:25 в Казахстане зарегистрированы 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Новые случаи обнаружены в городе Алматы - 10 случаев, Нур-Султане - 3, Алматинской области - 1, Кызылординской области - 1.
На сегодняшний день в стране подтверждены 1290 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в городе Алматы - 380;
- Нур-Султане - 297;
- Кызылординской области - 127;
- Карагандинской области - 81;
- Акмолинской области - 80;
- Атырауской области - 70;
- Жамбылской области - 49;
- Туркестанской области - 49;
- Шымкенте - 40;
- Северо-Казахстанской области - 26;
- Алматинской области - 25;
- Западно-Казахстанской области - 18;
- Актюбинской области - 13;
- Павлодарской области - 11;
- Мангистауской области - 11;
- Восточно-Казахстанской области - 8;
- Костанайской области - 5.