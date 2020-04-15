Ташкент с 4,2 баллами продолжает лидировать в СНГ в Индексе самоизоляции

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 15 апреля, среди городов СНГ Ташкент продолжает лидировать с самым высоким показателем Индекса самоизоляции (4.2 баллов). Почти 100% жителей Ташкента соблюдают требования режима самоизоляции и остаются дома, следует из "индекса самоизоляции" от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в столице Узбекистана на 16:00 часов 15 апреля составляет 4,2. "На улице почти никого", - следует из статистики.

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. Накануне индекс был равен 4,4. При этом месяц назад, в середине марта, индекс варьировался в районе показателя 1,2-2,8.

В соседнем Казахстане показатели индекса самоизоляции немного ниже. В Алматы он составляет 3,6, а в Шымкенте 3,0. В Бишкеке индекс самоизоляции равен 3,9.

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

Согласно рекомендациям ВОЗ, самоизоляция граждан является самым эффективным методом борьбы с COVID-19.