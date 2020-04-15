Президент Эмомали Рахмон назначил членов верхней палаты парламента Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 15 апреля назначил 6 членов Маджлиси милли Маджлиси Оли шестого созыва. Об этом сообщает Asia-Plus.

Согласно Указу президента членами верхней палаты парламента стали:

Фарход Рахими - президент Национальной академии наук Таджикистана;

Хусния Раджабзода – председатель Мургабского района ГБАО;

Хасан Дустзода – председатель Нурабадского района;

Косим Низом – председатель Союза писателей Таджикистана;

Максудали Умарализода – директор школы №23 района Джалолиддина Балхи Хатлонской области;

Бурхониддини Джаббори – завотделом образования города Канибадам Согдийской области.

Ещё двух членов Маджлиси Милли президент пока не назначил.

Маджлиси Милли Маджлиси Оли Таджикистана состоит из 33 членов. 25 из них избираются голосованием на совместных собраниях народных депутатов областей, городов и районов страны, 8 - назначает президент.

В результате утверждения протоколов пяти многомандатных избирательных округов членами Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан стали:

По многомандатному избирательному округу в Горно-Бадахшанской автономной области №1:

- председатель ГБАО - Файзов Ёдгор Доёрович

- председатель Дарвазского района ГБАО - Абдурахмонзода Саидбурхон Саидрахмон

- председатель Рушанского района ГБАО Додхудо Фаррух Муборакшо

- председатель Ишкашимского района ГБАО Мирзозода Муса Одинамухамад

- директор Государственного образовательного учреждения «Президентская школа для одаренных учащихся в городе Хорог ГБАО» Конунзода Шодигул Худобахш.

По многомандатному избирательному округу в Согдийской области №2:

- председатель Согдийской области - Раджаббой Ахмадзода

- директор Государственного образовательного учреждения «Президентская школа для одаренных детей в городе Бустон» Набизода Мадина Рахмат

- главврач больницы №1 сельского джамоата Ворух города Исфара Хакимзода Карима Мукимовна

- заведующая отделом по делам женщин и семьи Исполнительного органа государственной власти города Истаравшан Муминова Фируза Исроиловна

- председатель Исполнительного комитета НДПТ в городе Пенджикент Шукурзода Мурод Джура

По многомандатному избирательному округу в Хатлонской области №3:

- председатель Хатлонской области Хакимзода Курбон

- директор Государственного образовательного учреждения «Президентская школа для одаренных детей в городе Куляб» Одилзода Дилбар Рахим

- председатель района Мир Сайид Алии Хамадони Хатлонской области Одиназода Бозорали Неъмат

- исполняющий обязанности председателя Пянджского района Хатлонской области Шохиён Зарифхуджа Факир

- директор Нурекской ГЭС имени Т. Ульджабаева Шоиддинов Файзиддин Таваккалович.

По многомандатному избирательному округу в городе Душанбе №4:

- председатель города Душанбе Рустам Эмомали

- декан юридического факультета Таджикского национального университета Рахмон Дилшод Сафарбек

- ректор Таджикского государственного медицинского университета Гулзода Махмадшох Курбонали

- ректор Таджикского технологического университета Амонзода Илхом Темур

- заведующая отделом образования района Исмоили Сомони города Душанбе Одилбекова Лола Киёбековна.

По многомандатному избирательному округу в городах и районах республиканского подчинения №5:

- заместитель председателя города Вахдат Ходжазода Фарзона Хамдам

- председатель района Рудаки Акрамзода Рустам

- председатель города Гиссар Джумазода Шарифджон

- председатель города Турсунзаде Вализода Абдукодир Исуф

- председатель Раштского района Мукими Рахимджон Набизода.

Первая совместная сессия обеих палат парламента Таджикистана пройдёт 17 апреля, где будет избран спикер Маджлиси Милли.