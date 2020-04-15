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  15 апреля 2020
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Индийские ученые нашли у летучих мышей еще один тип коронавируса
фото Reuters
фото Reuters

CentralAsia (CA) -  В Индии ученые Совета по медицинским исследованиям у двух видов летучей мыши, которые обитают в стране, нашли другой тип коронавируса. Об этом сообщает India Today.

Вирус называется BtCoV. Для исследования были отобраны 25 особей двух видов: летучих лисиц и ночных крыланов, которые обитают в штатах Керала, Химачал-Прадеш, Пудучерри и Тамилнад в Индии.

По словам авторов исследования, обнаруженный вирус не вызывает заболеваний у человека.

«Коронавирус летучих мышей не имеет никакого отношения к COVID-19. Нет никаких доказательств или исследований, которые могли бы утверждать, что коронавирус летучих мышей может вызвать заболевание у людей», - сказала научный сотрудник Национального института вирусологии доктор Прягья Ядав.

По ее словам, в 2018 и 2019 годах у этих же видов летучих мышей ученые обнаруживали в организме вирус Нипах, от которого умирают 70% заразившихся людей.

Ученые считают, что необходимо постоянно наблюдать и исследовать вирусы у летучих мышей, чтобы выявлять новые вирусы и во время принимать меры.

Хотя коронавирус не вызывает естественных симптомов у летучих мышей, но заражение людей или других животных этим вирусом может привести к респираторным, кишечным, печеночным или неврологическим заболеваниям различной степени тяжести, говорится в исследовании.

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