Ветераны ВОВ попросили Путина перенести парад Победы на более поздний срок

Парад победы

CentralAsia (CA) - Ветераны Великой Отечественной войны обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести дату проведения Парада Победы с 9 мая на более поздний срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы России по обороне, президента Российской ассоциации героев Владимира Шаманова.

«Это обращение направлено по решению ветеранских организаций с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. Праздник Победы имеет большое значение для всего российского народа и особенно для участников ВОВ, которых осталось мало. Этот праздник должен быть грандиозным и запоминающимся. Поэтому мы и предложили перенести его на более позднюю дату», - сказал Шаманов.



Подписи под обращением помимо Шаманова поставили председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.



К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно. В связи с этим, от лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников, говорится в обращении.