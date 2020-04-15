[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ВОЗ опубликовала обновленную стратегию по борьбе с коронавирусом
Предыстория: «ВОЗ не справилась с пандемией коронавируса». США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения опубликовала обновленную стратегию по борьбе с COVID 19, сообщает РИА Новости.

Данный документ был обнародован после заявления президента Дональда Трампа о том, что США приостанавливает финансирование ВОЗ.

«Одна из главных вещей, которую мы узнали за последние месяцы о COVID-19, это то, что чем быстрее все случаи будут выявлены, протестированы, изолированы и необходимым уходом, тем сложнее будет распространяться вирус.
Этот принцип спасет жизни людей и смягчит экономические последствия пандемии. Нельзя терять время. Основное внимание ВОЗ сосредоточено на том, чтобы служить всем людям, чтобы спасти жизни и остановить пандемию COVID-19», - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в своем микроблоге в Twitter, представляя обновленную стратегию после заявлений Трампа.

Опубликованный документ состоит из 28 страниц. Он, в частности, содержит рекомендации государствам по наиболее эффективным с точки зрения ВОЗ мерам по сдерживанию распространения COVID-19, выявлению заболевших, отслеживанию их контактов, а также международному взаимодействию и обмену информацией по исследованиям вируса.

print
  • В Таджикистане житель умер от туберкулеза. Его родных поместили на карантин
  • «Когда отменить карантин, решим, посоветовавшись с народом» — Шавкат Мирзиёев
  • В Великобритании за сутки коронавирусом заразились 5252 человека, умерли — 778 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com