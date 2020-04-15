ВОЗ опубликовала обновленную стратегию по борьбе с коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 19:37, 15 апреля 2020
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|Предыстория: «ВОЗ не справилась с пандемией коронавируса». США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения опубликовала обновленную стратегию по борьбе с COVID 19, сообщает РИА Новости.
Данный документ был обнародован после заявления президента Дональда Трампа о том, что США приостанавливает финансирование ВОЗ.
«Одна из главных вещей, которую мы узнали за последние месяцы о COVID-19, это то, что чем быстрее все случаи будут выявлены, протестированы, изолированы и необходимым уходом, тем сложнее будет распространяться вирус.
Этот принцип спасет жизни людей и смягчит экономические последствия пандемии. Нельзя терять время. Основное внимание ВОЗ сосредоточено на том, чтобы служить всем людям, чтобы спасти жизни и остановить пандемию COVID-19», - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в своем микроблоге в Twitter, представляя обновленную стратегию после заявлений Трампа.
Опубликованный документ состоит из 28 страниц. Он, в частности, содержит рекомендации государствам по наиболее эффективным с точки зрения ВОЗ мерам по сдерживанию распространения COVID-19, выявлению заболевших, отслеживанию их контактов, а также международному взаимодействию и обмену информацией по исследованиям вируса.