ВОЗ опубликовала обновленную стратегию по борьбе с коронавирусом

«Одна из главных вещей, которую мы узнали за последние месяцы о COVID-19, это то, что чем быстрее все случаи будут выявлены, протестированы, изолированы и необходимым уходом, тем сложнее будет распространяться вирус.

Этот принцип спасет жизни людей и смягчит экономические последствия пандемии. Нельзя терять время. Основное внимание ВОЗ сосредоточено на том, чтобы служить всем людям, чтобы спасти жизни и остановить пандемию COVID-19», - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в своем микроблоге в Twitter, представляя обновленную стратегию после заявлений Трампа.