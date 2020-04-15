В школах Дании возобновляется учеба (видео)

CentralAsia (CA) - В Дании 15 апреля вновь открываются детские сады и школы, сообщает euronews.

Страна первой в Европейском союзе возобновляет учёбу. Считается, что Копенгаген заблаговременно предпринял меры изоляции, и потому сейчас ситуация с эпидемией внушает относительный оптимизм: число ежедневно выявляемых случаев снижается почти неделю.

Предполагается, что все школы завершат адаптацию к новым санитарным нормам до 20 апреля. Эти меры включают расстановку парт не ближе двух метров, постоянный контроль врача, отправку детей домой при малейших признаках заболевания.