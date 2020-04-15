В школах Дании возобновляется учеба (видео)
- Азия и мир, общество
- 19:50, 15 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - В Дании 15 апреля вновь открываются детские сады и школы, сообщает euronews.
Страна первой в Европейском союзе возобновляет учёбу. Считается, что Копенгаген заблаговременно предпринял меры изоляции, и потому сейчас ситуация с эпидемией внушает относительный оптимизм: число ежедневно выявляемых случаев снижается почти неделю.
Предполагается, что все школы завершат адаптацию к новым санитарным нормам до 20 апреля. Эти меры включают расстановку парт не ближе двух метров, постоянный контроль врача, отправку детей домой при малейших признаках заболевания.