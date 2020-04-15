Медицинские работники во всем мире болеют и умирают на передовой в борьбе против коронавируса

CentralAsia (KG) - Итальянская федерация врачей FNOMCEO заявила, что число смертельных случаев от коронавируса среди итальянских врачей в четверг, 9 апреля, достигло 100.

Итальянские СМИ также сообщает, что сюда нужно добавить как минимум 30 медсестер и санитаров. В стране около 8 тыс. медработников, ушедших на пенсию, вызвались стать волонтерами и работают в больницах. Тем не менее, в Ломбардии, самой пораженной провинции, нехватка врачей составляет 50%.

В Испании на начало апреля медицинские работники составляют около 15% всех подтвержденных случаев коронавируса в Испании – 26 672 медработников с положительным результатом с момента вспышки. Из этого числа 10% были госпитализированы, а 20% были выписаны после выздоровления. Всего погибли как минимум 23 медработников.

Но не существует надежной национальной базы данных для отслеживания их смерти.

По состоянию на 14 апреля Центра по контролю и профилактике заболеваний США зафиксированы 27 смертельных случаев среди работников здравоохранения. Эти данные приводит газета Гардиан со ссылкой на Центр и добавляет, что цифры, вероятно, значительно занижены.

«Во всем мире медицинские работники сталкиваются с непропорциональным риском тяжелой инфекции из-за тесного контакта с больным пациентам. Но в США отсутствие готовности к пандемии увеличило этот риск. Недостаточный доступ к тестированию среди населения в целом, общенациональная нехватка защитных средств, таких как маски N95, и нехватка основных принадлежностей, таких как дезинфицирующее средство для рук, приводят к гибели медицинских работников», - пишет газета.

В беседе с Newsweek главный исполнительный директор Международного совета медсестер Говард Кэттон сказал: «Уже несколько недель мы обеспокоены тем, сколько медсестер и другого медицинского персонала заразилось коронавирусом. Работают медсестры по всему миру под сильным давлением в течение долгих часов без перерывов и без выходных».

По меньшей мере, 13 зараженных врачей и медсестер скончались в прошлом месяце в Китае. Национальная комиссия здравоохранения страны подтвердила, что в прошлом месяце в стране заразились около 3300 работников здравоохранения.

Журнал Newsweek опубликовал список 150 погибших врачей.



В Кыргызстане на утро 15 апреля выявлено 19 новых случая коронавируса, из них 15 медиков или 79%. Доля медицинских работников составляет 21,8% или 98 случаев от 449 заболевших.