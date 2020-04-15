Казахстан переходит в пик заболеваемости коронавирусом

CentralAsia (KZ) - Вице-министр здравоохранения Казахстана Лязат Актаева сообщила, что Казахстан переходит в пиковую стадию заболеваемости коронавирусом, передает Tengrinews.kz.

«Мы переходим в пиковую стадию заболеваемости. Уровень составляет 7 на 100 тысяч населения. В этой связи начинается полномасштабный скрининг, особенно тех, кто задействован в жизнеобеспечении населенных пунктов и имеет риск заражения. До 20 апреля будет активное тестирование», - рассказала она.

«Наряду с этим медицинские организации переходят на усиленный противоэпидемический режим, где каждого пациента надо расценивать как потенциально зараженного, поэтому медики будут осуществлять помощь в средствах индивидуальной защиты», - добавила Актаева.

По ее словам, руководители медорганизаций должны обеспечивать персонал средствами защиты, они несут за это ответственность.

«Просим медиков соблюдать настороженность при работе с пациентами, соблюдать меры безопасности», - сказала вице-министр.

На 15 апреля в Казахстане зарегистрированы 1290 случаев заражения коронавирусом, из них скончались — 16, вылечились — 240 пациентов.