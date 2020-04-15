Названы 4 условия, при которых можно начать ослабевать карантин

Пустынная площадь Пикадиллия в прошлую субботу в 7 вечера, Лондон, Англия

CentralAsia (KG) - Американский институт предпринимательства опубликовал работу «Национальный ответ коронавирусу. Дорожная карта возвращения к нормальной жизни». В докладе говорится, что карантин можно снимать, если выполнены четыре условия:

1. Больницы имеют возможность безопасно лечить всех нуждающихся в госпитализации;

2. Они в состоянии проверить каждого, у кого есть симптомы заболевания;

3. Они должны иметь возможность вести мониторинг подтвержденных случаев и контактов заболевших;

4. Должна наблюдаться устойчивая динамика сокращения случаев заражения в течение минимум 14 дней.

Ослабление карантина они включили во II фазу борьбы с пандемией. I фаза - всеобщий карантин с целью остановить эпидемию

Страны могут перейти во II фазу, когда они в состоянии безопасно диагностировать, лечить и изолировать случаи COVID-19 и их контакты. На этом этапе школы и предприятия могут вновь открыться, и большая часть нормальной жизни может возобновиться поэтапно. Однако, некоторые меры и ограничения физического дистанцирования на собрания все еще должны быть, чтобы предотвратить новые случаи. Для пожилых людей (те, кому за 60) ограничения должны остаться и это важно. Общественная гигиена будет резко улучшена, а дезинфекция общественных мест должна стать более обычной, общие поверхности будут чаще дезинфицироваться. Также будет нужно просить людей носить маски.

Тестирование должно стать более распространенным и рутинным, диагностика должна быть развернута в кабинетах врачей.

Всего IV фазы. В III должна быть установлена иммунная защита населения и отменены правила у и поднять физического дистанцирования. В IV нужно будет готовиться к новой пандемии в будущем.