В Ташкенте женщину проверили на коронавирус лишь после пятого обращения в медучреждение

CentralAsia (UZ) - Жительницу Юнусабадского района в Ташкенте проверили на коронавирус лишь после пятого обращения в медучреждение. Больная COVID-19 уже успела заразить медсестру и других лиц, которые контактировали с ней, еще 30 человек взяты на карантин. Под карантин попали также больница и семейная поликлиника.



Об этом 15 апреля сообщил в ходе брифинга начальник управления по надзору за исполнением законодательства в органах внутренних дел Генпрокуратуры Содикжон Бердиалиев.

Как отметил Бердиалиев, женщина с 19 марта по 4 апреля с высокой температурой и слабостью четырежды обращалась в семейную поликлинику №51 и один раз в Ташкентскую городскую клиническую больницу № 7. Врачи оказали ей медицинскую помощь и позволили вернуться домой.

Только после того, как состояние здоровья гражданки ухудшилось и она в пятый раз обратилась в больницу, у неё был взят образец для вирусологического исследования. В результате у пациентки был выявлен коронавирус. 30 человек, вступавших в контакт с ней, были взяты на карантин.

Коронавирус также был обнаружен у медсестры и других лиц, которые контактировали с пациенткой.

Ранее сообщалось, что семейная поликлиника №51 и Ташкентская городская клиническая больница №7 взяты под карантин.