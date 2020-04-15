В Узбекистане ещё 8 пациентов вылечились от коронавируса. Всего исцелённых 107

- Узбекистан, общество
- 22:35, 15 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - В клинике Научно-исследовательского института вирусологии в столице Узбекистана выздоровели еще 8 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Минздрава.
Министр здравоохранения Алишер Шадманов проводил их в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.
Среди выздоровевших 4 мужчин и столько же женщин. 6 из них из столицы и 2 из Ташкентской области. Двое из пациентов чартерным рейсом приехали в Ташкент из Турции, а другой – из России. Остальные пять были в контакте с больными с коронавирусом и заразились. Самой старшей из них 51 год, а младшей – 10 лет.
До этого времени только в этой клинике было вылечено 56 пациентов, сейчас их количество достигло 64.
На сегодня по всей стране от коронавирусной инфекции полностью вылечились 107 человек.