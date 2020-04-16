За 2 дня Алматы стал эпицентром COVID-19 в стране из-за массового заражения врачей

CentralAsia (KG) - Почти с самого начала распространения COVID-19 в Казахстане столица Нур-Султан была эпицентром – там было зарегистрировано самое большое количество зараженных. 12 апреля в Нур-Султане было 251 больных вирусов и 165 в Алматы. Но изменилось в последующие два дня – в Алматы 14 апреля стало 358 случаев, а в Нур-Султане 285 случаев.

Более 100% рост в Алматы был «специфическим» – он произошел за счет массового заражения врачей. Только в Центральной городской клинической больнице были выявлены 182 случаев.

11 апреля стало известно о заражении COVID-19 12 сотрудников одного из стационаров города Алматы. Среди них два врача и 10 медсестер. Позже стало известно, что речь идет о работниках Центральной городской клинической больницы.

«Одной из причин является несоблюдение самими медицинскими работниками всех мер предосторожности. Нет такой настороженности, которая должна была быть. Может быть, они считали, что это не инфекционный стационар. Может быть, была надежда, что все-таки их не так много», - прокомментировала случай руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова (главный санитарный врач).

13 апреля в соцсети появилось письмо на имя президента Токаева, где врачи подвергли критике слова Молдагасимовой и просят президента о помощи. «Нам известны случаи, когда сотрудники СЭС (ДККБТУ - прим. автора) посещали нас с проверкой и для прохождения обследования, а впоследствии у них диагностировали коронавирусную инфекцию. Но при этом нас никто не поставил в известность, мы узнали об этом позднее. Возможно, они и являются источниками заражения?» - пишут в письме.

В тот день в соцсети стали появляться другие видео о положении дел в больнице. «Хочу сказать, что с 13 марта во всех клиниках Алматы ввели карантин. Однако по обеспечению средств индивидуальной защиты сложилась такая ситуация: были дни, когда ходили в одних масках. У нас не было очков, специальных костюмов, обуви. Нам сказали, что нет, будет поступление, но неизвестно, когда. Лично я, врач-травматолог приемного покоя, получил СИЗ только 7 апреля», - говорит мужчина-травматолог на видео. Он также говорит о «колоссальном росте» случаев заражения в Казахстане.

14 апреля руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абильдаев рассказал о резком росте случаев заражения COVID-19.

«Сегодня новых случаев в Алматы 174, из них 58 близко контактных, 1 сотрудник детской городской клинической инфекционной больницы, 110 медработников центральной городской клинической больницы (ЦГКБ), 2 сотрудника службы скорой медицинской помощи, 1 сотрудник городской поликлиники №32, 1 сотрудник городской поликлиники №11, 1 сотрудник Городской клинической больницы №1», - сказал Абильдаев.

В рост случаев, в результате которых Алматы обогнала Нур-Султан по количеству зараженных за два дня, были вовлечены 6 медицинских организаций – 3 больницы, 2 поликлиники и станция скорой помощи.

На утра 14 апреля зараженных в ЦГКБ было 147 человек, но после обеда цифра, по мере поступления результатов анализа, выросла еще на 35 медработников и достигла 182 человек. Все они медицинские работники. Главного врача ЦГКБ Алмаза Джувашева пришлось уволить.

Незараженных сотрудников ЦГКБ поместили на карантин в санаторий «Коктем». Уже в санатории заведующая гинекологическим отделением больницы Гаухар Амиреева при поддержке коллектива заявила в интернете, что, несмотря на отрицательный результат анализа на COVID-19, ее готовятся забрать в инфекционную больницу.

«Мы протестуем. Если сейчас будут применяться ко мне насильственные действия, я лично с отделением гинекологии, нас здесь 20 человек, мы здесь закрываемся в этой комнате. (...) Я буду писать жалобу в прокуратуру о нарушении моих прав как человека», - сказала Гаухар Амиреева.

Скандал улаживать приехал вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров и глава управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев, чтобы сообщить, что результаты анализа перепутали и результаты анализа у завотделом отрицательные.

Вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров в ходе онлайн-брифинга прокомментировал скандальное заявление руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимовой. «К сожалению, не исключен способ передачи внутрибольничной инфекции. Инфекция могла передаваться от врача к пациенту или от пациента к врачу и так далее, по цепочке. Не исключено, что были нарушены те или иные нормы эпидемиологии или была нарушена логистика внутри медорганизации», - сказал он и сообщил о проводимом расследовании.



Вице-министр здравоохранения также призвал «не тратить время на разборки» и не искать крайних.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов поручил своему заместителю Камалжану Надырову и заместителю председателя комитета по контролю качества и безопасности товаров и услуг Нурхану Садвакасову расследовать причины вспышки коронавирусной инфекции в данном медучреждении.

Но Алматы не единственный эпицентр скандала с врачами. 11 апреля в Атырау съёмочную группу республиканского телеканала КТК задержали во время подготовки сюжета о переводе пациентов и медперсонала областной больницы на карантин в микрорайон Береке. Врачи высказывали свое недовольство решением и рассказывали о своих проблемах. Чтобы оставить врачей со своими проблемами съемочную группу пришлось увезти с места событий.

К сожалению, больницы становятся очагами распространения COVID-19 во всех постсоветских республиках. Напряженная ситуация в Кыргызстане, в Узбекистане, в России, в Украине. В этих странах приходится закрывать целые больницы, где больных врачей становится больше пациентов.