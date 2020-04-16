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  16 апреля 2020
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Власти России приняли решение перенести парад 9 Мая

CentralAsia (KG) -  В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны.

Официально о переносе парада планируется сообщить до конца этой недели, ожидается, что с соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин, уточнили два близких к Кремлю источника РБК. По словам одного из собеседников, о переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совбеза.

Коронавирус в стране распространяется стремительно: 1 апреля были зарегистрированы 2 777 случаев, а 15 апреля были зарегистрированы 24 490 случаев. Почти 9 кратный рост.

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