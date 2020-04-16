Иностранные ученые приветствуют быстрый ответ Монголии против Covid-19

CentralAsia (MNG) - Два австралийских академика из Университета Гриффит, работающие в домашних офисах в Брисбене, помогают медикам в Монголии готовиться к COVID-19 и последующим.

До настоящего времени в Монголии было зарегистрировано только 30 подтвержденных случаев заболевания: 5 выздоровевших пациентов и 25 активных случаев. Ни один не был вызван передачей сообщества.

Старший преподаватель Макконнелл и руководитель проекта д-р Хэмиш Маклин вчера провели вебинар, специально разработанный для условий в Монголии, для передового медицинского и неотложного персонала по всей стране.

Запрет на поездки не помешал Макконнеллу и доктору Маклину активизировать свою программу в режиме онлайн, чтобы помочь службам скорой медицинской помощи (ССП) Монголии справиться с потенциальным воздействием пандемии.

«Мы несколько раз ездили в Монголию, чтобы проводить семинары, поэтому для нас продолжение нашей поддержки не представляет никакой сложности, учитывая острый интерес Монгольского общества скорой медицинской помощи к тестированию своих текущих препаратов», - сказал г-н Макконнелл.

Материалы вебинара были посвящены таким темам, как использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), транспортировка пациентов с респираторным расстройством, увеличение количества вызовов скорой помощи и связи.

«Быстрые действия Монголии вдоль ее сухопутных границ и проникновения через воздух еще до того, как COVID-19 был объявлен пандемией, позволили им опередить этот вирус. Монголы должны гордиться проделанной здесь работой и положительным эффектом, который она оказывает. Из 30 пациентов Монголии 4 были иностранцами и 26 были гражданами, которые прилетели из-за границы», -отметили они, передает griffith.edu.au.

В течение последних трех лет проект Университета Гриффит сотрудничал с партнерскими агентствами в Монголии, чтобы помочь в создании новой методики ССП и устойчивости к стихийным бедствиям.