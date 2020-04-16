[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Свежий воздух и социальное дистанцирование: Монголия вновь открывает курорты

CentralAsia (MNG) -  По поручению премьер-министра Монголии У. Хурэлсуха курорты как внутри, так и за пределами Улан-Батора открылись 15 апреля. Находясь на карантине с середины февраля, жители Улан-Батора стремятся выходить на улицу на выходных.

Обоснование открытия курортов состоит в том, чтобы не допустить скопления людей, особенно в таких местах, как гора Богд и вдоль берегов реки Туул в выходные дни.

Кроме того, в ближайшем будущем будут открыты сауны, фитнес и спортивные клубы после проведения необходимой стерилизации в соответствии с новыми правилами.

В настоящее время в столице закрыто 4825 предприятий; к ним относятся все крупные торговые центры, универмаги, рынки, специализирующиеся на непродовольственных товарах, парикмахерские, салоны красоты, обувные магазины, фотостудии, ломбарды и автосервисы.

В период остановки все предприятия обязаны проводить очистку и санитарную обработку.

print
  • Решение Трампа сократить финансирование ВОЗ является преступлением против человечества, - ведущие эксперты здравоохранения
  • Главврач московской больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
  • В Узбекистане число случаев коронавируса увеличилось на 61 и составляет 1275


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com