Свежий воздух и социальное дистанцирование: Монголия вновь открывает курорты

CentralAsia (MNG) - По поручению премьер-министра Монголии У. Хурэлсуха курорты как внутри, так и за пределами Улан-Батора открылись 15 апреля. Находясь на карантине с середины февраля, жители Улан-Батора стремятся выходить на улицу на выходных.

Обоснование открытия курортов состоит в том, чтобы не допустить скопления людей, особенно в таких местах, как гора Богд и вдоль берегов реки Туул в выходные дни.

Кроме того, в ближайшем будущем будут открыты сауны, фитнес и спортивные клубы после проведения необходимой стерилизации в соответствии с новыми правилами.

В настоящее время в столице закрыто 4825 предприятий; к ним относятся все крупные торговые центры, универмаги, рынки, специализирующиеся на непродовольственных товарах, парикмахерские, салоны красоты, обувные магазины, фотостудии, ломбарды и автосервисы.

В период остановки все предприятия обязаны проводить очистку и санитарную обработку.