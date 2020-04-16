Заперто в Москве: монгольская студентка спокоена и в безопасности

CentralAsia (MNG) - Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 24 490, за сутки оно увеличилось на 3388 человек. Всего в стране от коронавируса умерли 198 человек, в том числе 28 — за последние сутки, что стало наибольшим числом с начала эпидемии.

Большинство дел в России происходит в Москве. С 30 марта всем 12 миллионам жителей Москвы было приказано оставаться в своих домах за небольшим исключением, а сотрудники полиции патрулируют днем и ночью. Чтобы проехать по городу, необходимо получить специальный пропуск.

Одна монгольская студентка, которая все еще находится в российской столице, - Б.Линда, которая учится в Строгановской государственной художественно-промышленной академии мультимедийного дизайна. Б.Линда - единственная монгольская студентка в Академии. В настоящее время она находится в общежитии и учится через Интернете. По словам Б. Линды, во время карантина общежития были отменены, а стипендии увеличены. В России 2600 монгольских студентов; более 900 из них находятся в Москве, говорит Б.Линда.

Растет проблема с приобретением масок для лица, и цена выросла до 120 руб. К счастью, инициатор проектной команды «Бидний Цөөхөн Монголчууд», Мөнхчулууны Зоригт раздает маски, резиновые перчатки и антисептики студентам, обучающимся в России. Команды распределили материалы по домашним адресам студентов.

Б.Линда сказала проекту, что она собирает еду и другие нужды раз в две недели и всегда носит маски, перчатки и очки.

Россия отменила все рейсы до 1 мая. Если Б.Линда хочет домой, то ей нужно проехать по всей Сибири до Улан-Удэ на автобусе, который будет связан со многими людьми. Таким образом, она предпочитает оставаться в безопасности в общежитии, пока прямые рейсы между Россией и Монголией не могут быть возобновлены.