В Узбекистане на борьбу с коронавирусом потратили $74,6 млн - Минфин

CentralAsia (UZ) - Расходы Антикризисного фонда, созданного правительством Узбекистана для борьбы с коронавирусом, по состоянию на 15 апреля составили 756 млрд. сумов ($74,6 млн). Эта цифра отражена в информации, распространяемой Телеграм-каналом Министерства финансов.

По данным министерства, большая часть расходов - 411 млрд. сумов ($40,6 млн), была направлена на строительство и оснащение специальных больниц и карантинных зон.

Агентству санитарно-эпидемиологического надзора из средств фонда выделено 226 млрд. сумов ($22,3 млн). Сообщается, что 123 миллиарда сумов (более $12 млн) было потрачено на закупку тест-систем, реагентов и средств защиты. Еще 93 миллиарда сумов (более $9 млн) было потрачено на дезинфекцию общественных мест, ежемесячные выплаты персоналу карантинного центра, поощрительные выплаты медицинскому персоналу, привлеченному на лечение пациентов с коронавирусом.

Всего на социальную сферу было потрачено 117 миллиардов сумов ($11,5 млн). Из этой суммы 50 миллиардов (около $5 млн) было выплачено для привлечения на временную работу безработной части населения, 30 миллиардов (около $3 млн) - на поддержку малообеспеченных семей и женщин, 26 миллиардов ($2,5 млн) - на социальные пособия и 11 миллиардов (более $1 млн) направлено на зарплату работников ташкентского метрополитена и "Тошшахартрансхизмат".

На сегодняшний день в Антикризисный фонд перечислено 1,6 трлн сумов ($158 млн). Из этой суммы около 1 триллиона ($98,8 млн) сформировано за счет кредитных средств международных финансовых институтов, а остальная часть из средств госбюджета Узбекистана.