В Монголии 31-й случай коронавируса обнаружен у гражданина, вернувшегося из России
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- 9:26, 16 апреля 2020
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- Обновлено: 9:35, 16 апреля 2020 КыргызчаEnglish
CentralAsia (MNG) - В Монголии на 16 апреля зарегистрирован 31-й случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу проинформировал о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. По его словам, 31-й случай был зарегистрирован у студента, который прибыл из России.
«Коронавирус был обнаружен у гражданина, приехавшего из России и изолированного в гостинице «Амар». Это 31-й случай в нашей стране», -сказал он.