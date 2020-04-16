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  16 апреля 2020
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В Монголии 31-й случай коронавируса обнаружен у гражданина, вернувшегося из России

CentralAsia (MNG) -  В Монголии на 16 апреля зарегистрирован 31-й случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу проинформировал о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. По его словам, 31-й случай был зарегистрирован у студента, который прибыл из России.

«Коронавирус был обнаружен у гражданина, приехавшего из России и изолированного в гостинице «Амар». Это 31-й случай в нашей стране», -сказал он.

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