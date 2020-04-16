В Ашхабаде известного артиста арестовали по подозрению в мужеложстве

CentralAsia (TM) - Во второй половине марта в Ашхабаде арестовали известного в Туркменистане шоумена, артиста и ведущего Г.С. Молодого человека подозревают в гомосексуальности. Об этом сообщило издание turkmen.news, ссылаясь на несколько источников.

Вместе с Г. С. были арестованы еще около десятка человек, в том числе и его бойфренд. Впоследствии некоторых из задержанных отпустили. Следствие в отношении Г.С. и нескольких других молодых людей продолжается, на днях состоится суд. Всем им грозит тюремный срок до двух лет лишения свободы по статье 135 Уголовного кодекса Туркменистана «Мужеложство».

Среди задержанных изначально были и другие известные люди, представляющие элиту туркменского шоу-бизнеса и модельной индустрии, сообщает turkmen.news.

В Туркменистане сексуальные отношения между взрослыми лицами одного пола по обоюдному согласию криминализированы.

В октябре и ноябре прошлого года громким случаем преследования стал случай с Касымберды Гараевым – молодым туркменским врачом, давшим анонимное интервью туркменской службе Радио Свобода. Спустя несколько дней после публикации его истории, молодой человек пропал, а радио Свобода опубликовало видеообращение К.Гараева на случай, если с ним что-то случится.

Впоследствии журналисты радио и turkmen.news выяснили, что с молодым врачом все в порядке, что он находится дома, но его семья оградила его от выхода в сеть. До 31 декабря Касымберды Гараев стабильно публиковал на своей странице в Фейсбуке предновогодние фотографии, но после наступления нового года других публикаций не последовало. До сих пор неизвестно, что происходит с ним сейчас.

Власти Туркменистана отвергают критику со стороны международного сообщества по поводу криминализации однополых отношений.

В марте 2017 года на рассмотрении Комитетом ООН по правам человека второго периодического доклада Туркменистана о соблюдении Международной конвенции о гражданских и политических правах (МКГПП) заведующая отделом по вопросам демократии и защиты прав человека Туркменского национального института демократии и прав человека при президенте Шемшат Атаджанова заявила, что в Туркменистане исключена возможность декриминализации однополых отношений.

«Это противоречит туркменской культуре, менталитету туркменистанцев, который основывается на традиционных принципах семьи, поэтому внесение такого рода изменений в законодательство неприемлемо», — заявила она.