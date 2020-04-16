В Казахстане выявлены 36 новых случаев коронавируса. Всего 1331

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:10 в Казахстане зарегистрированы еще 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи зарегистрированы в городе Алматы - 13 случаев, Западно-Казахстанской области - 5, Нур-Султан - 5, Кызылординской области - 4, городе Шымкент - 3, Павлодарской области - 2, Карагандинской области - 2, Мангистауской области - 1, Актюбинской области - 1.
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На сегодняшний день в стране подтвержден 1331 случай, из них:
- Алматы - 393;
- Нур-Султан - 302;
- Кызылординской области - 131;
- Карагандинской области - 84;
- Акмолинской области - 80;
- Атырауской области - 70;
- Жамбылской области - 49;
- Туркестанской области - 49;
- Шымкент - 43;
- Северо-Казахстанской области - 28;
- Западно-Казахстанской области - 25;
- Алматинской области - 25;
- Актюбинской области - 14;
- Павлодарской области - 13;
- Мангистауской области - 12;
- Восточно-Казахстанской области - 8;
- Костанайской области - 5.