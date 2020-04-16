В мире более полумиллиона выздоровевших от коронавируса

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CentralAsia (CA) - На 16 апреля в мире зарегистрированы 510 тыс. выздоровевших пациентов от коронавируса, следует из данных Worldometers.

Количество зараженных достигло 2 млн 86 тыс. человек, жертвами коронавируса стали более 134 тыс. человек.

Большое количество зараженных выявлены в США (644 тыс.), в Испании — 180 тыс, Италии — 165 тыс, Франции — 147 тыс, Германии — 134,7 тыс. человек.

По данным euronews, число инфицированных в Великобритании за день увеличилось на 4603, превысив 98 тыс. Страна продолжает жить в режиме строгого карантина - жертвами коронавируса стали около 12 868 британцев. В среду показатель суточной смертности в стране немного снизился, хотя власти признают, что официальные данные не отражают всей полноты картины.

Франция

Канны стали одним из первых французских городов, где местные власти взялись обеспечить масками всё население. Их будут опускать во все почтовые ящики и раздавать в специальных центрах.

За минувшие сутки во Франции скончались от коронавируса ещё более 1438 человек, и общее число умерших превысило 17 тыс. Столь резкий рост власти объясняют поступлением неучтенных в предыдущие дни данных.

В стране насчитывается более 106 тыс. подтверждённых случаев заражения, плюс ещё более 40 тыс. в домах для престарелых и специализированных медучреждениях. Режим самоизоляции продлён до 11 мая.

Италия

В Италии снижается число прибывающих в больницу пациентов, в отделениях интенсивной терапии освобождаются места. В некоторых районах власти начали постепенно смягчать условия жёсткого карантина. Суточный прирост инфицированных на Апеннинах в среду вновь немного снизился, следуя установившейся четыре дня тому назад тенденции.

С начала эпидемии коронавирусом заразились более 165 тыс. итальянцев, более 21 тыс. из них скончались.