[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане выявили около 10 тыс. граждан, контактировавших с больными COVID-19

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на 15 апреля собраны сведения о 9538 гражданах, которые контактировали с инфицированными COVID-19. Об этом сообщил начальник управления по исполнению законодательства в органах внутренних дел Генеральной прокуратуры Узбекистана Содикжон Бердиалиев в ходе брифинга в Ташкенте.

Из общего числа людей, которые могли заразиться опасной инфекцией, 2204 – родственники пациентов, 3877 – сослуживцы, общавшиеся с больными постоянно, и 3453 – контактировавшие единожды.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 1302 случая коронавируса, 107 человек выздоровели и 4 пациента скончались.

Новости по теме:

print
  • Ташкент с 4,2 баллами продолжает лидировать в СНГ в Индексе самоизоляции
  • В России коронавирусом заразились около 15 таджикистанцев, среди них есть мигранты
  • Казахстан переходит в пиковую стадию заболеваемости коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com