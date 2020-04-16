В Узбекистане выявили около 10 тыс. граждан, контактировавших с больными COVID-19

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на 15 апреля собраны сведения о 9538 гражданах, которые контактировали с инфицированными COVID-19. Об этом сообщил начальник управления по исполнению законодательства в органах внутренних дел Генеральной прокуратуры Узбекистана Содикжон Бердиалиев в ходе брифинга в Ташкенте.

Из общего числа людей, которые могли заразиться опасной инфекцией, 2204 – родственники пациентов, 3877 – сослуживцы, общавшиеся с больными постоянно, и 3453 – контактировавшие единожды.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 1302 случая коронавируса, 107 человек выздоровели и 4 пациента скончались.