[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ангела Меркель сообщила о смягчении карантина в Германии

CentralAsia (CA) -  Власти Германии приняли новые меры по смягчению карантина в Германии. Об этом сообщает euronews.

Ученики начнутся постепенно возвращаться в школы и лицеи с 4 мая, в стране как минимум до конца лета запрещено проведение всех крупных массовых мероприятий. В понедельник 20 апреля откроются магазины площадью до 800 квадратных метров, а также парикмахерские и музеи.

По итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель канцлер Германии Ангела Меркель заявила:

«Если сейчас мы позволим общественной жизни восстанавливаться шаг за шагом, очень важно как никогда во время этого процесса отслеживать каждую цепочку распространения инфекции. В настоящее время мы работаем над созданием специального приложения. Но, прежде всего, это ответственность служб здравоохранения. Если мы сможем это сделать, то мы сможем также сузить рамки распространения вируса и тогда вернуться к нормальной жизни станет проще, потому что мы будем знать происхождение источников инфекции».

До 4 мая в силе останутся ограничения социальных контактов. Власти рекомендуют жителям страны носить защитные маски в общественном транспорте и при посещении магазинов. Сохраняется контроль на границах с Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией. Кафе рестораны и бары остаются закрытыми до нового распоряжения.

Власти Германии обсудят дальнейшие шаги по смягчению карантина 30 апреля.

В Германии коронавирусом заразились около 134 тыс. человек, от последствий инфекции скончались 3,8 тыс. заболевших.

print
  • В Улан-Баторе будет построен новый детский сад за счет гранта из ОАЭ
  • Певица Севара Назархан рассказала о буднях в должности оператора call-центра
  • В Германии задержаны граждане Таджикистана, готовившие теракт


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com