Ангела Меркель сообщила о смягчении карантина в Германии

CentralAsia (CA) - Власти Германии приняли новые меры по смягчению карантина в Германии. Об этом сообщает euronews.

Ученики начнутся постепенно возвращаться в школы и лицеи с 4 мая, в стране как минимум до конца лета запрещено проведение всех крупных массовых мероприятий. В понедельник 20 апреля откроются магазины площадью до 800 квадратных метров, а также парикмахерские и музеи.

По итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель канцлер Германии Ангела Меркель заявила:

«Если сейчас мы позволим общественной жизни восстанавливаться шаг за шагом, очень важно как никогда во время этого процесса отслеживать каждую цепочку распространения инфекции. В настоящее время мы работаем над созданием специального приложения. Но, прежде всего, это ответственность служб здравоохранения. Если мы сможем это сделать, то мы сможем также сузить рамки распространения вируса и тогда вернуться к нормальной жизни станет проще, потому что мы будем знать происхождение источников инфекции».

До 4 мая в силе останутся ограничения социальных контактов. Власти рекомендуют жителям страны носить защитные маски в общественном транспорте и при посещении магазинов. Сохраняется контроль на границах с Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией. Кафе рестораны и бары остаются закрытыми до нового распоряжения.

Власти Германии обсудят дальнейшие шаги по смягчению карантина 30 апреля.

В Германии коронавирусом заразились около 134 тыс. человек, от последствий инфекции скончались 3,8 тыс. заболевших.