Белорус написал заявление в милицию на президента Лукашенко из-за коронавируса

Свидетельство о смерти Лидии Матвеевой

CentralAsia (KG) - В Витебской областной клинической больнице 2 апреля умерла 68-летняя жительница Полоцка Лидия Матвеева. У нее была вирусная пневмония и подтвержденный коронавирус.

Сын женщины Александр Матвеев написал заявление в милицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении президента страны. Мужчина пояснил TUT.BY, что глава государства, по его мнению, «не смог уберечь белорусов от опасной инфекции».

Женщина умерла 2 апреля. В свидетельстве о смерти написано: «респираторная недостаточность», «вирусная пневмония», «коронавирус». 4 апреля Лидию Матвееву похоронили в Полоцке. Прощались с закрытым гробом.

Ее сын Александр живет во Франции, приехать на похороны не смог из-за закрытых границ.



По словам сына, Лидия Матвеева несколько недель лежала в неврологическом отделении Витебской областной клинической больницы. У нее болела спина, ей сделали МРТ и обнаружили доброкачественную опухоль на позвоночнике. Женщина перенесла операцию.

— Все было хорошо. Но через два дня после операции мама начала кашлять, у нее поднялась температура. Давали антибиотики. Затем перевели в реанимацию. Там она была под аппаратом ИВЛ, — рассказал Александр Матвеев.

Мужчина сообщил TUT.BY, что написал заявление в Полоцкий РОВД с требованием возбудить уголовное дело в отношении Александра Лукашенко:

— В заявлении я отметил, что президент Республики Беларусь не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса — и от него умерла моя мать.



— Что, по вашему мнению, не сделал президент, что могло бы предотвратить смерть вашего родного человека?

— В стране не был объявлен всеобщий карантин. Жители не защищены. Мой 20-летний сын посещал мою маму в больнице — без всяких средств защиты. И мог сам подхватить этот вирус, а от него уже могли заразиться другие. Под ударом — его мать, моя бывшая жена. Она серьезно больна, и заболеть еще и коронавирусом для нее очень опасно.

Сын Александра, внук умершей Лидии Матвеевой, учится в Витебске, в одном из колледжей.

— Сейчас учебное заведение ушло на карантин, но до этого сын, контактировавший с бабушкой, ходил на занятия.

Александр Матвеев из Франции позвонил в дежурную часть Полоцкого РОВД по телефону.

— Заявление, видимо, не хотели принимать. Но в итоге зарегистрировали. Я требовал, чтобы мне объявили номер заявления. Чтобы узнать это, перезванивал несколько раз. В конце концов мне назвали номер — 547 039. Раз заявление зарегистрировали, то теперь мне просто обязаны ответить. Мне позвонил сотрудник уголовного розыска, спросил адрес: куда мне выслать ответ.

По словам Александра, в день, когда он написал заявление, к знакомым семьи приехали сотрудники милиции с проверкой по заявлению.

— Хоронили мою маму наши знакомые, и это уже люди в возрасте. И к ним, этим старикам, прямо после похорон приехали сотрудники милиции. Правда, почему-то с целым досье на меня.

Александр Матвеев считает, что государственные органы должны давать белорусам оперативную и достоверную информацию по ситуации с коронавирусом:

— Люди должны знать, что происходит в стране.

По данным Университета Джона Хопкинса, на утро 16 апреля в Белоруссии зарегистрированы 3 728 случаев и 36 погибших от коронавируса.