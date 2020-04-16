[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Испанские и итальянские врачи обнаружили новый симптом коронавируса на ногах пациентов

CentralAsia (CA) -  Испанские и итальянские врачи утверждают, что сыпь на пальцах ног, похожая на оспу или корь, может быть признаком коронавируса, пишет британское издание Metro.

симптом

фото Spanish General Council of Official Podiatrist

Spanish General Council of Official Podiatrist)

Read more: https://metro.co.uk/2020/04/15/bruises-feet-sign-coronavirus-12557291/?ITO=squid?ito=cbshare

Twitter: https://twitter.com/MetroUK | Facebook: https://www.facebook.com/MetroUK/

Spanish General Council of Official Podiatrist)

Read more: https://metro.co.uk/2020/04/15/bruises-feet-sign-coronavirus-12557291/?ITO=squid?ito=cbshare

Twitter: https://twitter.com/MetroUK | Facebook: https://www.facebook.com/MetroUK/

По некоторым данным, у каждого пятого итальянца, у которого был обнаружен коронавирус, наблюдаются проблемы с кожей. Во Франции, Италии и Испании часто такой симптом выявляли у детей и подростков с коронавирусом.

Детский дерматолог Маззотта Трокколи рассказал, что этот симптом становится все более распространенным в Италии. «Если дальнейшие наблюдения подтвердят, что мы столкнулись с клиническим симптомом COVID-19, этот дерматологический признак может быть полезен для выявления инфекции у детей и подростков на ранней стадии», - пишет он.

Специалисты призывают с серьезностью отнестись к подобной сыпи и если она появилась, самоизолироваться дома. При этом эксперты рекомендуют гражданам не обращаться в медицинские центры только при наличии этого симптома, тем не менее, если он проявился, стоит начать внимательно следить за состоянием здоровья.
print
  • Фото — Пробки и очереди в Москве после введения пропусков для транспорта
  • В Узбекистане возобновят строительство крупных объектов во время карантина
  • Fox News: Нулевой пациент с коронавирусом работал в лаборатории Института вирусологии в Ухани


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com