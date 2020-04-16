Испанские и итальянские врачи обнаружили новый симптом коронавируса на ногах пациентов

CentralAsia (CA) - Испанские и итальянские врачи утверждают, что сыпь на пальцах ног, похожая на оспу или корь, может быть признаком коронавируса, пишет британское издание Metro.

фото Spanish General Council of Official Podiatrist

Spanish General Council of Official Podiatrist)

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Spanish General Council of Official Podiatrist)

Read more: https://metro.co.uk/2020/04/15/bruises-feet-sign-coronavirus-12557291/?ITO=squid?ito=cbshare Twitter: https://twitter.com/MetroUK | Facebook: https://www.facebook.com/MetroUK/

По некоторым данным, у каждого пятого итальянца, у которого был обнаружен коронавирус, наблюдаются проблемы с кожей. Во Франции, Италии и Испании часто такой симптом выявляли у детей и подростков с коронавирусом.

Детский дерматолог Маззотта Трокколи рассказал, что этот симптом становится все более распространенным в Италии. «Если дальнейшие наблюдения подтвердят, что мы столкнулись с клиническим симптомом COVID-19, этот дерматологический признак может быть полезен для выявления инфекции у детей и подростков на ранней стадии», - пишет он.