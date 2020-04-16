Министр труда Узбекистана призвал отменить бойкот хлопка для смягчения последствий пандемии

CentralAsia (UZ) - Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов направил открытое письмо руководству международной коалиции трудовых и правозащитных организаций Cotton Campaign. В письме министр просит снять глобальный бойкот на узбекский хлопок, установленный в 2006 году в связи с применением принудительного и детского труда при сборе урожая хлопка.

"Для свободного перехода к новой главе и значимым изменениям для населения, я призываю вас снять бойкот с узбекского хлопка, осуществляемого в рамках подписанного со стороны членов коалиции обязательства Uzbek Cotton Pledge", - отмечается в письме.

Последний доклад Международной организации труда подтверждает, что «во время сбора урожая хлопка в 2019 году не были зафиксированы случаи систематического принудительного труда» и «во время сбора урожая хлопка в Узбекистане систематический или системный детский труд более не используется».

"Мы гордимся этими достижениями и полны решимости улучшить наши результаты. Конечно, мы в полной мере осознаем, что в Узбекистане еще предстоит провести значительную работу по защите прав трудящихся, и мы принимаем во внимание важные рекомендации, недавно сделанные коалицией, реализация которых для нас в приоритете", - отмечает министр.

По мнению Хусанова, существует "веская" причина для его призыва снять бойкот.

"В эти дни Узбекистан столкнулся с беспрецедентной двойной угрозой для здоровья населения и экономики в связи с пандемией коронавируса. По предварительным оценкам Международной организации труда, до 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы, а потери доходов работников составят не менее 3,4 триллионов долл. США, и Узбекистан не стал исключением", - отмечается в письме министра.

По данным главы Минтруда, сегодня более полутора миллиона граждан Узбекистана – безработные. Из-за строгой изоляции страны около 150 тыс. трудящихся вынужденно остались без работы, более 140 тыс. граждан – возвратившиеся на Родину трудовые мигранты без постоянного дохода, более 200 тыс. семей находятся за чертой бедности.

По предварительным оценкам, снятие бойкота с узбекского хлопка может удвоить общий объем экспорта производимого текстиля, что создаст столь необходимые рабочие места.

Возобновление экспорта в США и страны Европейского Союза также может сыграть важную роль в глобальной борьбе с COVID-19. Производители текстильной продукции в Узбекистане уже сумели мобилизоваться за короткий период времени и достигли десятикратного увеличения производства средств индивидуальной защиты (СИЗ). Маски, хирургические халаты и другие формы СИЗ, изготовленные из узбекского текстиля, могли бы помочь решить проблему глобального дефицита, если бы оптовые и розничные продавцы знали, что им не нужно опасаться бойкота.

"Мы надеемся, что вы рассмотрите нашу просьбу о прекращении бойкота как акт солидарности по отношению к узбекскому народу, позволяющий нашим гражданам обеспечить себе средства к существованию в это непростое время и смотреть в будущее с большим оптимизмом", - отмечает министр.