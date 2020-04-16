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  16 апреля 2020
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Fox News: Нулевой пациент с коронавирусом работал в лаборатории Института вирусологии в Ухани

CentralAsia (CA) -  Американский телеканал Fox News заявил о том, что нулевой пациент с коронавирусом работал в лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению собеседников СМИ, знакомых с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы, сотрудник лаборатории заразился коронавирусом от летучей мыши, а затем болезнь распространилась среди местных жителей.

Источник Fox News обвинил Китай в «самой дорогой операции по сокрытию улик» в истории.

При этом утверждается, что лаборатория не разрабатывала биологическое оружие, а должна была продемонстрировать выдающиеся результаты исследования вирусов китайскими учеными.

Американские власти неоднократно обвиняли Китай в сокрытии информации о распространении коронавируса. В частности, об этом заявил 15 апреля глава Пентагона Марк Эспер, который в то же время подчеркнул, что вирус, вероятно, имеет естественное происхождение. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео потребовал от Пекина прозрачности в вопросе первопричин пандемии.

Министерство иностранных дел Китая в ответ на обвинения в сокрытии информации по теме коронавируса заявил, что Пекин с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции.

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