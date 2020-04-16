Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1341

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:25 в Казахстане зарегистрированы еще 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Случаи выявлены в Алматинской области - 4, Нур-Султане – 3 случая, в Северо-Казахстанской области – 1 случай, Акмолинской области - 1 случай, Жамбылской области - 1 случай.

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На сегодняшний день в стране подтвержден 1341 случай коронавируса, из них:

- в городе Алматы - 393;

- Нур-Султан - 305;

- Кызылординской области - 131;

- Карагандинской области - 84;

- Акмолинской области - 81;

- Атырауской области - 70;

- Жамбылской области - 50;

- Туркестанской области - 49;

- Шымкент - 43;

- Алматинской области - 29;

- Северо-Казахстанской области – 29;

- Западно-Казахстанской области - 25;

- Актюбинской области - 14;

- Павлодарской области - 13;

- Мангистауской области - 12;

- Восточно-Казахстанской области - 8;

- Костанайской области - 5 случаев.