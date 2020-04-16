[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Студенты Университета Инха в Ташкенте разработали «умную» маску против коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Студенты факультета «Компьютерный и программный инжиниринг» Университета Инха в Ташкенте разработали «умную» маску.

Как сообщается на сайте университета, разработка представляет собой многоразовую маску со сменными вкладышами. Она оснащена тремя разными датчиками, реагирующими на температуру тела человека, кашель и затрудненное дыхание.

Маска посредством мобильного приложения интегрирована с телефоном. Благодаря этому сенсоры, установленные в маске, автоматически отправляют зафиксированные показатели на смартфон. Приложение сравнивает эти данные с общеизвестными симптомами COVID-19. В случае совпадений приложение подает сигнал.

«У опасного коронавируса есть определенные симптомы, которые отличают его от других ОРВИ: это высокая температура, сухой кашель, затрудненное дыхание. Маска благодаря датчикам легко фиксирует эти данные. К примеру, если у человека температура 38,5, он кашляет часто и продолжительно, ему тяжело дышать, то приложение подаст сигнал о том, что у владельца маски подозрение на COVID-19. В дальнейшем мы планируем связать приложение с определенными медицинскими учреждениями. Так легче будет помочь людям, у которых проявляются соответствующие симптомы», — рассказала соавтор проекта Азиза Абдурахманова.

Как отмечается, на данный момент проект находится на стадии доработки и тестирования.

Студенты надеются, что разработка будет полезна обществу и интересна соответствующим ведомствам или частным инвесторам.

print
  • Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1290 человек
  • Узбекистан отправил в Венгрию гумпомощь с 500 тыс. защитных масок
  • В Узбекистане на борьбу с коронавирусом потратили $74,6 млн - Минфин


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com