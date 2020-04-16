Студенты Университета Инха в Ташкенте разработали «умную» маску против коронавируса

CentralAsia (UZ) - Студенты факультета «Компьютерный и программный инжиниринг» Университета Инха в Ташкенте разработали «умную» маску.

Как сообщается на сайте университета, разработка представляет собой многоразовую маску со сменными вкладышами. Она оснащена тремя разными датчиками, реагирующими на температуру тела человека, кашель и затрудненное дыхание.

Маска посредством мобильного приложения интегрирована с телефоном. Благодаря этому сенсоры, установленные в маске, автоматически отправляют зафиксированные показатели на смартфон. Приложение сравнивает эти данные с общеизвестными симптомами COVID-19. В случае совпадений приложение подает сигнал.

«У опасного коронавируса есть определенные симптомы, которые отличают его от других ОРВИ: это высокая температура, сухой кашель, затрудненное дыхание. Маска благодаря датчикам легко фиксирует эти данные. К примеру, если у человека температура 38,5, он кашляет часто и продолжительно, ему тяжело дышать, то приложение подаст сигнал о том, что у владельца маски подозрение на COVID-19. В дальнейшем мы планируем связать приложение с определенными медицинскими учреждениями. Так легче будет помочь людям, у которых проявляются соответствующие симптомы», — рассказала соавтор проекта Азиза Абдурахманова.

Как отмечается, на данный момент проект находится на стадии доработки и тестирования.

Студенты надеются, что разработка будет полезна обществу и интересна соответствующим ведомствам или частным инвесторам.