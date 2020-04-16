В Казахстане госслужащие подозреваются в получении взяток на блокпосту за въезд и выезд из Алматы

фото: Алихан Сариев

CentralAsia (KZ) - Двух специалистов районного акимата в Алматы подозревают в том, что они на системной основе за взятки позволяли въезжать и выезжать из карантинного города. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя аппарата Агентства по противодействию коррупции Куаныша Жапакова.

«Департаментом по Алматы начато досудебное расследование в отношении двух главных специалистов аппарата акима Жетысуского района по статье 366, части 3, которые подозреваются в том, что в условиях чрезвычайного положения во время дежурства на блокпосту в Жетысуском районе неоднократно на системной основе получали взятки в размере 280 тыс. тенге за беспрепятственный въезд и выезд из города от жителей Алматы», - сообщил Жапаков во время брифинга.

С санкции суда подозреваемые взяты под стражу.

«Изобличен руководитель РГУ «Инспекция транспортного контроля» Комитета МИИР по Алматы, который в условиях ЧП получил взятку в размере 330 тыс. тенге за беспрепятственное передвижение 10 грузовых машин предприятий по территории города Алматы. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС», - добавил он.

Ранее на различных источниках в социальных сетях появилась информация о задержании госслужащих на блокпосту №11 недалеко от микрорайона Водник. Сообщалось, что задержанными оказались сотрудники акимата Жетысуского района. Отмечалось, что их задержали якобы за получение взятки в размере 60 тыс. тенге за выход на территорию Алматинской области.