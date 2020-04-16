В Туркменистане пройдёт конкурс ахалтекинских коней

CentralAsia (TM) - 25 апреля в Ашхабаде по случаю Национального праздника туркменского скакуна состоится международный конкурс красоты ахалтекинских коней. Соответствующее Распоряжение подписал 15 апреля президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

В этот день также пройдёт творческий конкурс «по художественному воплощению красоты скакунов в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, печатной продукции, на фотоснимках и телеканалах».

Конкурс на самого лучшего ахалтекинца был учреждён в 2009 году в целях сохранения древних видов чистокровных коней, являющихся национальной гордостью туркменского народа, совершенствования их красоты и облика, дальнейшего повышения мировой славы райских скакунов. А с 2011 года он обрёл статус международного.

Владелец самого красивого ахалтекинца года, как правило, награждается президентом Туркменистана автомобилем премиум-класса, а победители творческих конкурсов получают денежные премии.

Туркменские учёные полагают, что ахалтекинская порода была выведена на территории современного Туркменистана примерно 3500 лет назад. В Туркменистане ахалтекинские кони считаются национальным достоянием, свидетельством чему является тот факт, что на государственном гербе страны изображен конь этой породы.