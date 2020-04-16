Опубликован отчет Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера

CentralAsia (CA) - Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало донесение командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Георгия Жукова главкому Вооруженных сил СССР Иосифу Сталину о добытых советской военной контрразведкой данных, касающихся самоубийства фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. Об этом сообщает РИА Новости.

Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года в окруженном советскими войсками Берлине.



В донесении Жукова представлены данные органов «Смерш» 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии, основанные на показаниях попавшей в плен обслуги высших функционеров Третьего рейха.



В документе говорится, что контрразведчики задержали на территории Рейхстага личного повара Геббельса Вильгельма Ланге и начальника гаража рейхсминистра Шнайдера. Те заявили, что Гитлер совершил самоубийство 30 апреля, но место захоронения тела им неизвестно, а Геббельс и его жена покончили жизнь самоубийством 1 мая в подземном убежище под Рейхстагом.



«При спуске в подземелье Геббельса у входа в его рабочий кабинет были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины, в которых Ланге и Шнайдер сразу же опознали Геббельса и его жену. Дополнительно был вызван работавший четыре года в министерстве пропаганды генеральный секретарь белорусского комитета Барткевич, который также опознал Геббельса и его жену. Никаких документов при трупах не обнаружено, но в кабинете Геббельса найдены папки с различными документами, которые опечатаны и взяты под охрану», - писал Жуков.



«Для подтверждения полученных данных было приказано утром 3 мая предъявить трупы пяти пленным генералам, задокументировать их показания, сфотографировать трупы, изучить детально обстановку в убежище и установить причину обгораний трупов, после чего донесено будет вам дополнительно», - сообщал маршал.



По словам Жукова, одновременно приняты меры к обнаружению места жительства в последнее время Гитлера и детального исследования всех сведений по самоубийству Гитлера.



Донесение входит в число уникальных документов, которые РВИО опубликовало по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной армии. В этих материалах из Центрального архива Министерства обороны представлены подлинные боевые донесения, карты, резолюции и подписи представителей советского военного командования - от командира дивизии до Верховного главнокомандующего.