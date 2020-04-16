В Узбекистане решили оптимизировать бюджетные расходы в период пандемии

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 апреля подписал постановление об оптимизации бюджетных расходов в период коронавирусной пандемии и глобального кризиса. Неактуальные проекты и расходы будут отложены.

Согласно документу, расходы на некоторые государственные программы будут сокращены с учетом приоритетности и социальной направленности.

Приоритетными направлениями обеспечения стабильности госбюджета и оптимизации бюджетных расходов определены:

реализация неотложных мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции;

обеспечение полноценного осуществления важных социальных расходов;

перенос неактуальных проектов и расходов на последующие периоды исходя из уровня их важности, а также анализа состояния социально-экономической активности в мире;

принятие во внимание приоритетности и социальной направленности проектов при сокращении бюджетных средств, направляемых на выполнение государственных программ;

осуществление выплат по внутренним и внешним обязательствам государства, в том числе за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, а также обеспечение полного выполнения обязательств по проектам государственно-частного партнерства;

повышение ответственности распределителей бюджетных средств за самостоятельное сокращение расходов.

Кроме того, органы местного самоуправления будут направлять бюджетные поступления соответствующих уровней, а также трансферты, выделяемые из республиканского бюджета, переводы по акцизному налогу, бюджетные ссуды и другие средства в первую очередь на финансирование:

- мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе приобретения лекарств, изделий медицинского назначения, строительства, реконструкции, ремонта и оснащения медицинских учреждений;

- своевременной выплаты заработной платы, пенсий, стипендий и пособий;

- закупок продовольственных товаров, покрытия коммунальных платежей и других неотложных расходов;

- других мероприятий и расходов на основе решений Республиканской антикризисной комиссии.

Минфин Узбекистана будет на постоянной основе выделять бюджетные ссуды местным бюджетам Каракалпакстана, областей и Ташкента на своевременное и полноценное финансирование неотложных расходов.