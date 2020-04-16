В России за сутки зафиксированы 3448 случаев коронавируса. Всего 27 938

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрированы 3448 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались — 34. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи выявлены в 78 регионах.

На 16 апреля в России количество зараженных достигло 27 938 человек в 84 регионах, от вируса скончались — 232 пациента, выздоровели — 2304.